Centerfield
Centerfield Salários

O salário da Centerfield varia de $58,531 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $248,750 para Marketing na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centerfield. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Cientista de Dados
$122K
Marketing
$249K
Designer de Produto
$58.5K

Vendas
$151K
Engenheiro de Software
$101K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Centerfield é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $248,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centerfield é $121,605.

