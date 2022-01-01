Diretório de Empresas
Centene Salários

O salário da Centene varia de $42,785 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $193,463 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centene. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Analista de Negócios
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Atuário
Median $110K

Cientista de Dados
Median $99.1K
Analista de Dados
Median $79K
Gerente de Projeto
Median $81K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $116K
Gerente de Programa Técnico
Median $130K
Designer de Produto
Median $140K
Gerente de Produto
Median $120K
Contador
$78.4K
Assistente Administrativo
$42.8K
Desenvolvimento de Negócios
$97.3K
Gerente de Ciência de Dados
$193K
Analista Financeiro
$66.3K
Recursos Humanos
$158K
Marketing
$191K
Gerente de Programa
$147K
Recrutador
$151K
Analista de Cibersegurança
$118K
Gerente de Engenharia de Software
Median $180K
Arquiteto de Soluções
$145K

Arquiteto de Dados

Pesquisador de UX
$98K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Centene é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $193,463. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Centene é $117,203.

