Centene Salários

O salário da Centene varia de $42,785 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $193,463 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centene . Última atualização: 9/10/2025