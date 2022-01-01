Diretório de Empresas
Censys
Censys Salários

O salário da Censys varia de $122,400 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $289,100 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Censys. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Gerente de Produto
$289K
Recrutador
$122K
Engenheiro de Software
$199K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Censys é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $289,100. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Censys é $198,716.

