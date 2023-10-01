Cellebrite Salários

O salário da Cellebrite varia de $125,143 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $226,125 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cellebrite . Última atualização: 9/10/2025