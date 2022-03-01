Celigo Salários

O salário da Celigo varia de $22,783 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $207,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Celigo . Última atualização: 9/10/2025