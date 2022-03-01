Diretório de Empresas
Celigo
Celigo Salários

O salário da Celigo varia de $22,783 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $207,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Celigo. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $29.5K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $207K
Desenvolvimento de Negócios
$73.6K

Sucesso do Cliente
$98.3K
Consultor de Gestão
$122K
Marketing
$201K
Operações de Marketing
$22.8K
Designer de Produto
$62.1K
Arquiteto de Soluções
$59.3K
Gerente de Programa Técnico
$98K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Celigo é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $207,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Celigo é $85,815.

