Cedar Salários

O salário da Cedar varia de $121,000 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $235,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cedar. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Engenharia de Software
Median $235K
Cientista de Dados
Median $150K

Gerente de Produto
Median $121K
Recrutador
Median $145K
Recursos Humanos
$149K
Analista de Cibersegurança
$158K
Arquiteto de Soluções
Median $229K
Pesquisador de UX
$124K
A função com maior remuneração relatada na Cedar é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $235,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cedar é $150,000.

