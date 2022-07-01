Diretório de Empresas
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies Salários

O salário da Cedar Gate Technologies varia de $2,665 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $162,185 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cedar Gate Technologies. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Cientista de Dados
$90.5K
Gerente de Projeto
$162K
Engenheiro de Software
$5.7K

Gerente de Programa Técnico
$2.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Cedar Gate Technologies é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $162,185. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cedar Gate Technologies é $48,067.

