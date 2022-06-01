Castleton Commodities International Salários

Diretório de Empresas
O salário da Castleton Commodities International varia de $55,275 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $177,131 para Analista Financeiro na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Castleton Commodities International. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $120K
Assistente Administrativo
$55.3K
Cientista de Dados
$124K

Analista Financeiro
$177K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Castleton Commodities International é Analista Financeiro at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $177,131. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Castleton Commodities International é $122,188.

Outros Recursos