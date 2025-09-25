Diretório de Empresas
Carousell
Carousell Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Singapore mediano de Engenheiro de Software na Carousell totaliza SGD 112K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Carousell. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Total por ano
SGD 112K
Nível
L4
Salário base
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bônus
SGD 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Carousell?

SGD 210K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

El paquete salarial más alto reportado para un Engenheiro de Software en Carousell in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 198,312. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Carousell para el puesto de Engenheiro de Software in Singapore es SGD 119,973.

