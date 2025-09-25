A remuneração de Engenheiro de Software in United States na CarGurus varia de $154K por year para Software Engineer a $272K por year para Principal Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $244K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CarGurus. Última atualização: 9/25/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na CarGurus, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)