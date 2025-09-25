A remuneração total média de Gerente de Design de Produto in United States na CarGurus varia de $184K a $262K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CarGurus. Última atualização: 9/25/2025
Remuneração Total Média
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na CarGurus, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)