Caption Health Salários

A faixa salarial da Caption Health varia de $129,848 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $186,563 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Caption Health. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Analista de Negócios
$130K
Gerente de Produto
$187K
Engenheiro de Software
$164K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Caption Health é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $186,563. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Caption Health é $164,175.

