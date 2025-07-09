Captain Fresh Salários

Diretório de Empresas
O salário da Captain Fresh varia de $11,749 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $84,965 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Captain Fresh. Última atualização: 9/7/2025

Vendas
$25.3K
Engenheiro de Software
$11.7K
Gerente de Engenharia de Software
$85K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Captain Fresh é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $84,965. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Captain Fresh é $25,277.

