Capital One
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Capital One Arquiteto de Soluções Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Arquiteto de Soluções na Capital One totaliza $265K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
Capital One
Senior Manager
Plano, TX
Total por ano
$265K
Nível
Senior Manager
Salário base
$215K
Stock (/yr)
$35K
Bônus
$15K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
17 Anos
Quais são os níveis de carreira na Capital One?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
Options

Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)



Títulos Incluídos

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Segurança de Cloud

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Capital One in United States é uma remuneração total anual de $355,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Capital One para a função de Arquiteto de Soluções in United States é $281,000.

