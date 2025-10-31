Capital One Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in United States na Capital One varia de $111K por year para Associate a $523K por year para Vice President. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $191K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025

Cronograma de Aquisição Principal 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.3 % ANO 3 Tipo de Ação Options Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire no 1st - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire no 2nd - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire no 3rd - ANO ( 33.30 % anual )

