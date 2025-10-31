O pacote de remuneração in United States mediano de Operações de Marketing na Capital One totaliza $96K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)