  • Salários
  • Engenheiro Mecânico

  • Todos os Salários de Engenheiro Mecânico

Canoo Engenheiro Mecânico Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro Mecânico na Canoo totaliza $132K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Canoo. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
Canoo
Mechanical Engineer
Los Angeles, CA
Total por ano
$132K
Nível
Junior
Salário base
$112K
Stock (/yr)
$20K
Bônus
$0
Anos na empresa
6 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Canoo?

$160K

Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Canoo, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na Canoo in United States é uma remuneração total anual de $321,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Canoo para a função de Engenheiro Mecânico in United States é $140,000.

Outros Recursos