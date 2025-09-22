Diretório de Empresas
Canoo
Canoo Analista Financeiro Salários

A remuneração total média de Analista Financeiro in United States na Canoo varia de $143K a $196K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Canoo. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$155K - $184K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$143K$155K$184K$196K
Faixa Comum
Faixa Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Canoo, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na Canoo in United States é uma remuneração total anual de $195,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Canoo para a função de Analista Financeiro in United States é $142,800.

Outros Recursos