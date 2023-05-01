Canadian Solar Salários

Diretório de Empresas
Canadian Solar
O salário da Canadian Solar varia de $68,241 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $298,500 para Jurídico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Canadian Solar. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Analista de Negócios
$81.6K
Analista de Dados
$68.2K
Jurídico
$299K

Engenheiro Mecânico
$134K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Canadian Solar é Jurídico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $298,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Canadian Solar é $107,963.

Outros Recursos