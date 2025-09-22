Diretório de Empresas
Canadian National Railway
O pacote de remuneração in Canada mediano de Cientista de Dados na Canadian National Railway totaliza CA$137K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Canadian National Railway.

Pacote Mediano
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Total por ano
CA$137K
Nível
L7
Salário base
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$15.7K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Canadian National Railway?

CA$226K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Canadian National Railway in Canada sits at a yearly total compensation of CA$141,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canadian National Railway for the Cientista de Dados role in Canada is CA$136,975.

