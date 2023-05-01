Canada Drives Salários

A faixa salarial da Canada Drives varia de $79,600 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $109,828 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Canada Drives . Última atualização: 8/13/2025