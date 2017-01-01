Diretório de Empresas
Camp K12
    Sobre

    Camp K12 is a global online school that provides coding courses, app development, and creative technology camps for students aged 6-18, aiming to make technology engaging and accessible.

    campk12.com
    Site
    570
    # de Funcionários
    $100M-$250M
    Receita Estimada
    Sede

    Outros Recursos