Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Salários

O salário da Cambridge Mobile Telematics varia de $136,315 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $245,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cambridge Mobile Telematics. Última atualização: 10/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $140K
Gerente de Produto
Median $208K
Cientista de Dados
Median $158K

Gerente de Engenharia de Software
Median $245K
Engenheiro Mecânico
$136K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Cambridge Mobile Telematics é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $245,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cambridge Mobile Telematics é $158,000.

