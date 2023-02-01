Diretório de Empresas
Cambridge Associates
Cambridge Associates Salários

A faixa salarial da Cambridge Associates varia de $62,088 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $201,070 para um Analista de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Cambridge Associates. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Analista de Negócios
$201K
Analista de Dados
$80.4K
Cientista de Dados
$134K

Analista Financeiro
$62.1K
Engenheiro de Software
$86.8K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Cambridge Associates é Analista de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,070. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cambridge Associates é $86,832.

