Cambia Health Solutions Salários

O salário da Cambia Health Solutions varia de $74,157 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $274,365 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cambia Health Solutions. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $112K
Contador
$137K
Atuário
$137K

Analista de Negócios
$74.2K
Analista de Dados
$83.6K
Gerente de Produto
$122K
Gerente de Engenharia de Software
$274K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Cambia Health Solutions is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $274,365. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cambia Health Solutions is $122,385.

