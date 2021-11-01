Diretório de Empresas
Calix
Calix Salários

A faixa salarial da Calix varia de $75,891 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $271,460 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Calix. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $75.9K
Chefe de Gabinete
$78.8K
Tecnólogo em Informática (TI)
$192K

Designer de Produto
$186K
Gerente de Produto
$122K
Engenheiro de Vendas
$121K
Gerente de Engenharia de Software
$271K
Arquiteto de Soluções
$176K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Calix é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $271,460. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Calix é $149,138.

