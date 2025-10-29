Diretório de Empresas
California Institute of Technology
California Institute of Technology Assistente Administrativo Salários

A remuneração total média de Assistente Administrativo in United States na California Institute of Technology varia de $64.8K a $94.4K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da California Institute of Technology. Última atualização: 10/29/2025

Remuneração Total Média

$74.4K - $84.8K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na California Institute of Technology?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Assistente Administrativo na California Institute of Technology in United States é uma remuneração total anual de $94,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na California Institute of Technology para a função de Assistente Administrativo in United States é $64,800.

