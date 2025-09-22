Diretório de Empresas
Calendly
Calendly Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Calendly totaliza $175K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Calendly. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
Total por ano
$175K
Nível
L3
Salário base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$15K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Calendly?

$160K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Calendly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Calendly in United States é uma remuneração total anual de $217,150. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Calendly para a função de Engenheiro de Software in United States é $160,210.

