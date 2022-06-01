Bynder Salários

O salário da Bynder varia de $56,013 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $158,308 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bynder . Última atualização: 9/11/2025