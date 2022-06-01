Diretório de Empresas
Bynder
Bynder Salários

O salário da Bynder varia de $56,013 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $158,308 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bynder. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $70.7K

Engenheiro de Software Backend

Designer de Produto
Median $56K
Cientista de Dados
$72K

Tecnólogo da Informação (TI)
$64.7K
Marketing
$66.9K
Gerente de Produto
$158K
Gerente de Engenharia de Software
$130K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Die bestbezahlte Position bei Bynder ist Gerente de Produto at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $158,308. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Bynder beträgt $70,728.

