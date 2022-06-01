BWX Technologies Salários

Diretório de Empresas
O salário da BWX Technologies varia de $84,660 em remuneração total por ano para Engenheiro Mecânico na faixa mais baixa a $155,876 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BWX Technologies. Última atualização: 11/21/2025

Engenheiro Mecânico
$84.7K
Gerente de Projeto
$156K
A função com maior remuneração relatada na BWX Technologies é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $155,876. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BWX Technologies é $120,268.

