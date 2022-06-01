Diretório de Empresas
Burns & McDonnell
Burns & McDonnell Salários

O salário da Burns & McDonnell varia de $9,278 em remuneração total por ano para Engenheiro Civil na faixa mais baixa a $231,761 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Burns & McDonnell. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro Elétrico
Median $111K
Engenheiro de Hardware
Median $144K
Engenheiro de Software
Median $74K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro Mecânico
Median $110K
Gerente de Projeto
Median $210K
Analista de Negócios
$129K
Engenheiro Civil
$9.3K
Engenheiro de Controles
$95.8K
Designer Industrial
$90.3K
Information Technologist (IT)
$130K
Consultor de Gestão
$99.5K
Engenheiro MEP
$131K
Designer de Produto
$119K
Arquiteto de Soluções
$232K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Burns & McDonnell é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $231,761. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Burns & McDonnell é $115,100.

