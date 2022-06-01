Diretório de Empresas
BTC
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

BTC Salários

A faixa salarial da BTC varia de $21,710 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $84,356 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BTC. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Tecnólogo em Informática (TI)
$50.1K
Engenheiro de Vendas
$84.4K
Engenheiro de Software
$21.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na BTC é Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $84,356. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na BTC é $50,065.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para BTC

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Airbnb
  • Netflix
  • Microsoft
  • Facebook
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos