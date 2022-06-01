BTC Salários

A faixa salarial da BTC varia de $21,710 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $84,356 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BTC . Última atualização: 8/20/2025