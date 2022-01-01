BT Salários

A faixa salarial da BT varia de $7,650 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $256,275 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BT . Última atualização: 8/20/2025