BT Salários

A faixa salarial da BT varia de $7,650 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $256,275 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da BT. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $20.3K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Tecnólogo em Informática (TI)
Median $43.6K
Chefe de Gabinete
$88.3K

Atendimento ao Cliente
$29.2K
Analista de Dados
$7.7K
Gerente de Ciência de Dados
$47.8K
Cientista de Dados
$17.5K
Analista Financeiro
$88.3K
Engenheiro de Hardware
$119K
Recursos Humanos
$48.4K
Jurídico
$184K
Marketing
$107K
Designer de Produto
$42.7K
Gerente de Produto
$73.2K
Gerente de Programa
$113K
Gerente de Projeto
$9.4K
Vendas
$256K
Analista de Cibersegurança
$80.1K
Gerente de Engenharia de Software
$61K
Arquiteto de Soluções
$52.3K

Arquiteto de Dados

Gerente de Programa Técnico
$74.2K
Escritor Técnico
$10.9K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$81.5K
Perguntas Frequentes

