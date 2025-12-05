Diretório de Empresas
BS&A Software
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

BS&A Software Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na BS&A Software varia de $84K a $117K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da BS&A Software. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$90K - $106K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$84K$90K$106K$117K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Engenheiro de Software submissões na BS&A Software para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na BS&A Software?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na BS&A Software in United States é uma remuneração total anual de $117,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BS&A Software para a função de Engenheiro de Software in United States é $84,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para BS&A Software

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Square
  • Lyft
  • Coinbase
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bsanda-software/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.