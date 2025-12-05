Diretório de Empresas
Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Ghana na Brooklyn Chinese-American Association varia de GHS 1.37M a GHS 1.91M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Brooklyn Chinese-American Association. Última atualização: 12/5/2025

$136K - $160K
Quais são os níveis de carreira na Brooklyn Chinese-American Association?

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Brooklyn Chinese-American Association in Ghana é uma remuneração total anual de GHS 1,911,335. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Brooklyn Chinese-American Association para a função de Engenheiro de Software in Ghana é GHS 1,372,240.

Outros Recursos

