Brex Salários

O salário da Brex varia de $27,078 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $630,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Brex . Última atualização: 8/28/2025