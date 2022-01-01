Diretório de Empresas
Brex
Brex Salários

O salário da Brex varia de $27,078 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $630,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Brex. Última atualização: 8/28/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Cientista de Dados
L4 $195K
L5 $395K
Gerente de Produto
Median $440K

Gerente de Engenharia de Software
L5 $613K
L6 $630K
Vendas
Median $260K
Atendimento ao Cliente
Median $47.9K
Desenvolvimento de Negócios
Median $200K
Marketing
Median $174K
Designer de Produto
Median $290K
Gerente de Programa Técnico
Median $278K
Gerente de Operações de Negócio
$181K
Analista de Negócios
$81.3K
Analista Financeiro
$146K
Gerente de Programa
$245K
Recrutador
$27.1K
Analista de Cibersegurança
$199K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Brex, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Brex é Gerente de Engenharia de Software at the L6 level com uma remuneração total anual de $630,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Brex é $245,250.

