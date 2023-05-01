Diretório de Empresas
Bowery Farming
Bowery Farming Salários

A faixa salarial da Bowery Farming varia de $137,700 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $298,500 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Bowery Farming. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $155K
Cientista de Dados
$299K
Engenheiro Mecânico
$138K

Gerente de Produto
$188K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Bowery Farming é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $298,500. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bowery Farming é $171,580.

