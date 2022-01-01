Bose Salários

Diretório de Empresas
O salário da Bose varia de $42,432 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $283,575 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bose. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $170K
Designer de Produto
Median $83.2K

Designer UX

Engenheiro de Hardware
Median $158K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Cientista de Dados
Median $120K
Arquiteto de Soluções
Median $230K
Gerente de Programa Técnico
Median $120K
Analista de Negócios
$42.4K
Jurídico
$161K
Consultor de Gestão
$172K
Marketing
$44.2K
Engenheiro Mecânico
$109K
Gerente de Produto
$61.8K
Gerente de Programa
$135K
Gerente de Projeto
$65.3K
Vendas
$42.5K
Gerente de Engenharia de Software
$284K
Pesquisador de UX
$154K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Bose é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $283,575. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Bose é $120,000.

