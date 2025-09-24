A remuneração de Engenheiro de Software in Germany na Bosch Global varia de €67.7K por year para EG12 a €77K por year para SL4. O pacote de remuneração in Germany mediano por year totaliza €89K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
