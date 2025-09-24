A remuneração de Gerente de Produto in Germany na Bosch Global varia de €100K por year para EG15 a €94.9K por year para EG16. O pacote de remuneração in Germany mediano por year totaliza €108K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.6K
€0
€4.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***