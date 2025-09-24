Diretório de Empresas
Bosch Global
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Information Technologist (IT)

  • Todos os Salários de Information Technologist (IT)

Bosch Global Information Technologist (IT) Salários

O pacote de remuneração mediano de Information Technologist (IT) na Bosch Global totaliza €88.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
Total por ano
€88.5K
Nível
hidden
Salário base
€88.5K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos de exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Bosch Global?

€142K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de €26.7K+ (às vezes €267K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Information Technologist (IT) ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en Bosch Global está en una compensación total anual de €125,349. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bosch Global para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) es €88,531.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Bosch Global

Empresas Relacionadas

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos