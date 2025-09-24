A remuneração de Cientista de Dados in India na Bosch Global totaliza ₹2.41M por year para EG14. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.58M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
