  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Bosch Global Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in India na Bosch Global totaliza ₹2.41M por year para EG14. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.58M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 4 Mais Níveis
₹13.98M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Bosch Global?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Bosch Global in India é uma remuneração total anual de ₹3,207,527. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Bosch Global para a função de Cientista de Dados in India é ₹1,818,815.

Outros Recursos