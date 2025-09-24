Diretório de Empresas
Bosch Global
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Ciência de Dados

  • Todos os Salários de Gerente de Ciência de Dados

Bosch Global Gerente de Ciência de Dados Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Gerente de Ciência de Dados na Bosch Global totaliza €112K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Total por ano
€112K
Nível
SL1
Salário base
€112K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
12 Anos
Anos de exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na Bosch Global?

€142K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de €26.7K+ (às vezes €267K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Ciência de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ciência de Dados en Bosch Global in Germany tiene una compensación total anual de €136,679. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Bosch Global para el puesto de Gerente de Ciência de Dados in Germany es €111,610.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Bosch Global

Empresas Relacionadas

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos