  Salários
  Analista de Dados

  Todos os Salários de Analista de Dados

Bosch Global Analista de Dados Salários

O pacote de remuneração in Singapore mediano de Analista de Dados na Bosch Global totaliza SGD 81.4K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Total por ano
SGD 81.4K
Nível
L2
Salário base
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Bônus
SGD 10.2K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Bosch Global?

SGD 210K

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Dados at Bosch Global in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 83,823. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Analista de Dados role in Singapore is SGD 81,439.

