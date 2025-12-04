Diretório de Empresas
A remuneração total média de Assistente Administrativo in Pakistan na Boom! By Cindy Joseph varia de PKR 3.43M a PKR 4.87M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Boom! By Cindy Joseph. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Faixa Comum
Faixa Possível
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Assistente Administrativo na Boom! By Cindy Joseph in Pakistan é uma remuneração total anual de PKR 4,869,451. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Boom! By Cindy Joseph para a função de Assistente Administrativo in Pakistan é PKR 3,429,787.

