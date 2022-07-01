Diretório de Empresas
Bombora
Bombora Salários

A faixa salarial da Bombora varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $151,875 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Bombora. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $152K
Engenheiro de Software
Median $147K
Gerente de Produto
$109K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Bombora é Cientista de Dados com uma remuneração total anual de $151,875. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bombora é $147,000.

