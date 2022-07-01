Bombora Salários

A faixa salarial da Bombora varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $151,875 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Bombora . Última atualização: 8/20/2025