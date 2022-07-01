Diretório de Empresas
BlueHalo
BlueHalo Salários

O salário da BlueHalo varia de $110,129 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $246,225 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BlueHalo. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $120K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Hardware
Median $203K
Designer de Produto
$110K

Gerente de Programa Técnico
$246K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na BlueHalo é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $246,225. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BlueHalo é $161,500.

