Diretório de Empresas
BlueDot
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

BlueDot Salários

O salário da BlueDot varia de $64,974 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $112,110 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BlueDot. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Cientista de Dados
$79.1K
Analista Financeiro
$65K
Designer de Produto
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Produto
$112K
Engenheiro de Software
$109K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at BlueDot is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $112,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BlueDot is $88,271.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para BlueDot

Empresas Relacionadas

  • Trulioo
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • BlueCat
  • Teradici
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos