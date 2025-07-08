BlueDot Salários

O salário da BlueDot varia de $64,974 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $112,110 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BlueDot . Última atualização: 8/31/2025