BlueCat
BlueCat Salários

O salário da BlueCat varia de $74,625 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $254,720 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BlueCat. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Designer de Produto
$74.6K
Gerente de Produto
$129K
Vendas
$132K

Engenheiro de Software
$255K
A função com maior remuneração relatada na BlueCat é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $254,720. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BlueCat é $130,417.

