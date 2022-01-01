Diretório de Empresas
Blue Origin
Blue Origin Salários

A faixa salarial da Blue Origin varia de $90,000 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $249,312 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Blue Origin. Última atualização: 8/23/2025

Engenheiro Mecânico
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Engenheiro de Qualidade

Engenheiro de Manufatura

Engenheiro Térmico

Engenheiro CAE

Engenheiro de Software
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Hardware
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Engenheiro de Hardware Embarcado

Engenheiro Aeroespacial
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Gerente de Programa Técnico
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Gerente de Projeto Técnico

Gerente de Produto
L3 $151K
L4 $249K
Engenheiro de Materiais
L2 $120K
L3 $140K
Engenheiro Elétrico
Median $200K
Analista de Negócios
Median $90K
Gerente de Projeto
Median $146K
Operações de Negócios
$102K
Engenheiro Químico
$91.5K
Engenheiro de Controles
$171K
Desenvolvimento Corporativo
$246K
Analista de Dados
$164K
Gerente de Ciência de Dados
$244K
Analista Financeiro
$154K
Recursos Humanos
$136K
Tecnólogo em Informática (TI)
$198K
Designer de Produto
$218K
Gerente de Programa
$225K
Recrutador
$99.3K
Analista de Cibersegurança
$150K
Gerente de Engenharia de Software
$212K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Blue Origin é Gerente de Produto at the L4 level com uma remuneração total anual de $249,312. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Blue Origin é $151,333.

